Через дефіцит електроенергії в метро Києва є зміни в русі потягів і не працював фунікулер
- Через дефіцит електроенергії після обстрілу в Києві тимчасово змінено рух поїздів на "червоній" та "зеленій" лініях метро, а деякі станції зачинені.
- Рух фунікулера було призупинено через відсутність електропостачання, але його відновили о 07:57.
У ніч на 24 січня Росія вкотре атакувала Київ. Через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу на "червоній" лінії метро є тимчасові зміни руху поїздів.
Окрім цього, не працював фунікулер. Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts та Київпастранс.
Як курсує метро у Києві?
Наразі поїзди курсують між станціями:
- "Академмістечко" – "Арсенальна" – інтервал 7-9 хвилин;
- "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" – інтервал 12 хвилин.
Тоді як станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" зачинені.
Зазначається, що "зелена" лінія також працює зі змінами, поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Зміни повʼязані з пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу столиці.
Рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі. Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора.
Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації та враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.
Окрім цього, тимчасово було призупинено рух фунікулера. Це також трапилося через відсутність електропостачання. Рух вдалося відновити о 07:57.
Атака на Київ: коротко про головне
У Києві вночі 24 січня оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Також ворог застосував балістику. У столиці чутно вибухи та роботу ППО.
Під час масованої атаки на Київ 24 січня загинула людина, ще кілька людей постраждали. У результаті атаки в різних районах міста зафіксовані пожежі, пошкодження будівель та перебої з теплом і водою.