У Києві змінили рух поїздів "червоної лінії" метро внаслідок обстрілу
- Атака Росії на Київ 8 січня призвела до змін у русі поїздів на "червоній лінії" метро через проблеми з електроживленням.
- Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна", а між "Дніпро" та "Лісова" – рух призупинено.
Атака Росії на Київ 8 січня призвела до складної енергетичної ситуації. Поїзди "червоної лінії" метро тимчасово не курсують між частинами станцій.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.
Які зміни русі столичного метро?
Як повідомили в КМДА, 8 січня у київському метро поїзди на "червоній лінії" рухаються зі змінами.
Станом на 07:44 поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Інтервал зменшився до 3 хвилини 30 секунд – 3 хвилин 45 секунд.
Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" призупинено. Причиною стала відсутність електроживлення внаслідок російської атаки.
Зазначається, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди курсують у штатному режимі, без змін.
Зверніть увагу! Про оновлення щодо змін у русі можна дізнатись на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.
Які наслідки обстрілу Києва?
Росія знову била по критичній інфраструктурі та житлових будинках столиці 8 січня. Внаслідок атаки відомо про загиблих, серед яких є медик. Також постраждали понад 10 людей, в тому числі рятувальники ДСНС.
У більшості районів міста зафіксовані проблеми з електропостачанням, водою та опаленням.
Крім того, від ворожих ударів постраждали 4 райони Київщини. Подекуди виникли займання приватних домівок. Постраждала родина з дитиною.