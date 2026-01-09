У Києві змінили рух поїздів "червоної лінії" метро внаслідок обстрілу

Атака Росії на Київ 8 січня призвела до складної енергетичної ситуації. Поїзди "червоної лінії" метро тимчасово не курсують між частинами станцій.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також У Києві є пошкодження критичної інфраструктури та перебої з електропостачанням і водою

Які зміни русі столичного метро?

Як повідомили в КМДА, 8 січня у київському метро поїзди на "червоній лінії" рухаються зі змінами.

Станом на 07:44 поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Інтервал зменшився до 3 хвилини 30 секунд – 3 хвилин 45 секунд.

Водночас рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" призупинено. Причиною стала відсутність електроживлення внаслідок російської атаки.

Зазначається, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди курсують у штатному режимі, без змін.

Зверніть увагу! Про оновлення щодо змін у русі можна дізнатись на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Які наслідки обстрілу Києва?