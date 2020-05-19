Метро в Києві працюватиме без жетонів: коли їх можна обміняти

Київський метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів: пасажири зможуть оплачувати проїзд лише електронним квитком. Невикористані жетони кияни зможуть протягом місяця повернути.

Втім пасажири ще зможуть скористатися раніше придбаними жетонами зеленого кольору протягом місяця після початку роботи підземки. Як розповів на брифінгу Віталій Кличко, на обмін жетонів киянам дадуть місяць.

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Як оплачуватимуть проїзд

Нові умови сплати за проїзд опублікувала пресслужба Київського метрополітену. Сплатити за проїзд в метро кияни та гості міста зможуть у такий спосіб:

KyivSmartCard;

Карткою метро, яка чинна до 31 березня 2021 року;

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Паперовим або електронним разовим квитком з QR-кодом.

У пресслужбі зазначили, що пасажири пільгових категорій для проходу в метро мають використовувати Картку киянина для входу в метро. І додали, що державні пільгові категорії мають показати оригінал відповідного посвідчення.

Оплата за проїзд у наземному транспорті

Зміниться оплата і в наземному транспорті: з часом паперові квитки теж будуть вилучені. До 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі.

Як оплачуватимуть проїзд після нововведень:

За допомогою KyivSmardCard; паперового або електронного разового квитка з QR-кодом; безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Що відомо про відновлення роботи метро в Києві

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 18 травня в ефірі ICTV заявив, що уряд дозволить роботу метрополітену з 25 травня.

Раніше мер Києва звернувся до уряду з проханням відкрити метро саме з 25 травня, адже люди у Києві потребують нормального курсування усіх видів транспорту. Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій відзначив, що наразі проблематично відкривати підземку.



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