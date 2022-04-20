Метро в Києві відкриє для руху всю "червону" гілку: інтервали скоротять

Із 21 квітня у Києві відновлять рух потягів метро усією "червоною" гілкою – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".

Про це повідомили в КМДА. Водночас пасажирів попередили, що інтервал руху на всіх лініях буде скорочено до 10-15 хвилин.

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Поїзди "синьою" гілкою курсуватимуть від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", а "зеленою" – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Пересадочні вузли та станції без зупинки поїздів

У столиці працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" – "Театральна" та "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Проте без зупинки поїзди здійснюють рух повз станції "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

У КМДА додали, що підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття, а графік роботи метро може оперативно змінюватися.

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