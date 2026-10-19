Кличко повідомив, коли відновлять рух метро на червоній гілці Києва після атаки

Рух поїздів на червоній гілці київського метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" планують відновити ввечері 19 жовтня. Водночас потяги тимчасово проїжджатимуть повз пошкоджену обстрілом станцію "Чернігівська" без зупинки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який оглянув ремонтні роботи на станції після російського обстрілу. За його словами, до ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 70 фахівців Київського метрополітену.

"Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері (19 жовтня – 24 Канал). Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" – поки її не відремонтують", – повідомив Віталій Кличко.

Як у Києві організували транспорт на час ремонту

На період ремонтних робіт міська влада збільшила кількість автобусів на маршрутах, які допомагають пасажирам дістатися між районами столиці.

Зокрема, додатковий транспорт вивели на маршрути № 1-М і 118. За словами Кличка, на тимчасовий маршрут № 1-М додали три автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця", і ще 12 автобусів, що сполучатимуть "Лісову" зі станцією "Палац спорту".

Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. Та водночас уникнути надмірного навантаження на станцію метро "Дарниця",

– пояснив міський голова.

На станції вже прибрали розбите скло та будівельне сміття. Наразі фахівці завершують ремонт пошкоджених колій і контактної рейки, а також відновлюють системи електропостачання та управління рухом поїздів. Ці роботи є найскладнішими й тривають від ночі.

Як відбувається відновлення / Фото з телеграму Віталія Кличка

Під час повітряних тривог працівники змушені переривати ремонт і переходити в укриття, що впливає на темпи робіт. Попри це, фахівці продовжують працювати, щоб якнайшвидше відновити рух на пошкодженій ділянці метро.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро "Чернігівська". Поблизу неї через влучання уламків також було пошкоджено ходову та контактну рейки.