12:36
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Метро на "Одеську": що відбувається з нерухомістю у зоні будівництва нової лінії метро в Харкові

      258 Читать новость на русском
      Будівництво метро у Харкові
      Будівництво метро у Харкові / stroyobzor.ua

      Впродовж чотирьох років у Харкові планують закінчити будівництво продовження Олексіївської лінії метрополітену від станції "Метробудівників" до метро "Одеська".

      Тим часом у мерії Харкова звітують, що майже всі власники нерухомості у зоні будівництва нової гілки метро дали офіційну згоду на викуп.

      Читайте також: Для Харкова транспорт – не розкіш, а засіб збагачення

      Зі 145 фізичних та юридичних осіб, які володіють нерухомістю в зоні будівництва метро від станції "Метробудівників" до станції метро "Одеська", 141 дали згоду на викуп їхнього нерухомого майна.

      Як пояснив директор департаменту реєстрації Харківської міськради Олег Дробот, загалом мерії необхідно буде викупити 89 об'єктів зі 145.

      70% власників нерухомості погодилися із запропонованою ціною, а угод із викупу нерухомості вже провели на понад 40 мільйонів гривень.

      Щоправда, є 4 власники, які відмовились від проведення переговорів.

      За словами Дробота, один з них не виходив на контакт з міськими службами і відмовився від зустрічі зі спостерігачами від ЄБРР, який фінансує будівництво.

      Відомо також, що один з цих 4 об'єктів несподівано змінив свою площу і замість одного житлового будинку на земельній ділянці "з'явилось" два.

      У міськраді Харкова кажуть, що вже звернулись з цього приводу до прокуратури, аби правоохоронці провели необхідні перевірки.

      Читайте також: Метро на Троєщину: відома ціна проектних робіт

      Водночас у Кернеса озвучили свою принципову позицію, заявивши, якщо міська влада не дійде згоди щодо викупу з цими чотирма власниками, то звертатиметься до суду щодо примусового викупу. Такі затримки, за словами представників міської влади, безпосередньо впливають на терміни початку будівництва метро.

      метро Харків схема
      Схема метрополітену Харкова

      Що відомо про продовження Олексіївської лінії метро в Харкові?19 липня 2017 Кабмін затвердив проект будівництва станцій метро "Державинська" та "Одеська" на Олексіївській лінії метрополітену в Харкові. Кредит у розмірі 320 мільйонів євро надасть Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.

      Окрім, будівництва двох станцій проект передбачає будівництво нового депо та купівлю 85 вагонів рухомого складу.

      На сьогодні у метро Харкова діє три лінії – "Олексіївська", "Салтівська" та "Холодногірсько-Заводська" – загальна довжина яких понад 38 кілометрів.

      Раніше стало відомо, що три станції метро у Дніпрі проектуватиме всесвітньо відоме архітектурне бюро Захи Хадід.

      Читайте також:
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Харкова Метро Будівництво Купівля нерухомості Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сьогодні , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 626
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сьогодні , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 458
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1057
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 1172
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1546
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
       8 січня , 14:01
      Вбивство Мозгового — боротьба бойовиків за сфери впливу, — Адміністрація Президента
       24 травня 2015 , 13:28
      Динамо звільнить віце-президента клубу
       21 листопада 2018 , 17:51
      Головні новини футболу 4 січня: форвард збірної України на шляху до Іспанії, Ліверпуль відпустив двох гравців
       5 січня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук