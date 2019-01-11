Метро на "Одеську": що відбувається з нерухомістю у зоні будівництва нової лінії метро в Харкові

Впродовж чотирьох років у Харкові планують закінчити будівництво продовження Олексіївської лінії метрополітену від станції "Метробудівників" до метро "Одеська".

Тим часом у мерії Харкова звітують, що майже всі власники нерухомості у зоні будівництва нової гілки метро дали офіційну згоду на викуп.

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Зі 145 фізичних та юридичних осіб, які володіють нерухомістю в зоні будівництва метро від станції "Метробудівників" до станції метро "Одеська", 141 дали згоду на викуп їхнього нерухомого майна.

Як пояснив директор департаменту реєстрації Харківської міськради Олег Дробот, загалом мерії необхідно буде викупити 89 об'єктів зі 145.

70% власників нерухомості погодилися із запропонованою ціною, а угод із викупу нерухомості вже провели на понад 40 мільйонів гривень.

Щоправда, є 4 власники, які відмовились від проведення переговорів.

За словами Дробота, один з них не виходив на контакт з міськими службами і відмовився від зустрічі зі спостерігачами від ЄБРР, який фінансує будівництво.

Відомо також, що один з цих 4 об'єктів несподівано змінив свою площу і замість одного житлового будинку на земельній ділянці "з'явилось" два.

У міськраді Харкова кажуть, що вже звернулись з цього приводу до прокуратури, аби правоохоронці провели необхідні перевірки.

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Водночас у Кернеса озвучили свою принципову позицію, заявивши, якщо міська влада не дійде згоди щодо викупу з цими чотирма власниками, то звертатиметься до суду щодо примусового викупу. Такі затримки, за словами представників міської влади, безпосередньо впливають на терміни початку будівництва метро.



Схема метрополітену Харкова

Що відомо про продовження Олексіївської лінії метро в Харкові?19 липня 2017 Кабмін затвердив проект будівництва станцій метро "Державинська" та "Одеська" на Олексіївській лінії метрополітену в Харкові. Кредит у розмірі 320 мільйонів євро надасть Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.



Окрім, будівництва двох станцій проект передбачає будівництво нового депо та купівлю 85 вагонів рухомого складу.



На сьогодні у метро Харкова діє три лінії – "Олексіївська", "Салтівська" та "Холодногірсько-Заводська" – загальна довжина яких понад 38 кілометрів.

Раніше стало відомо, що три станції метро у Дніпрі проектуватиме всесвітньо відоме архітектурне бюро Захи Хадід.