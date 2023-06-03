В Антарктиді чоловік налив газованку при 57-градусному морозі: відео вразило мережу

Метт Джордан підкорив мережу епічним відео, знятим в Антарктиді. Чоловік намагався налити газованку у склянку при температурі -57.

Метт Джордан веде блог про життя в Антарктиді. Відео, на якому чоловік намагається налити газованку у склянку, стало вірусним у мережі.

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Метт додав, що намагався налити газованку при температурі -57 градусів. Однак все пішло не так: чоловік отримав заморожений напій.

Відео набрало понад 65 мільйонів переглядів. Люди залишили сотні здивованих коментарів. Дехто навіть порівняв замерзлу газованку з витвором сучасного мистецтва. Люди пропонують Джордану створити музей своїх химерних сувенірів, які подарувала Антарктида.

Окрім того, дехто дивується, як у таку погоду замість гарячого чаю або кави чоловікові захотілося потішити себе газованкою.

Чоловік підкорив мережу кадрами газованки в Антарктиді: дивіться відео