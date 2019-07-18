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      Мей у своїй фінальній промові опротестувала заяву Путіна про крах ліберальних цінностей: відео

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      Тереза Мей та Володимир Путін
      Тереза Мей та Володимир Путін / Getty Images

      Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей не погодилася з висловлюванням президента РФ Володимира Путіна про крах ідей лібералізму. З відповідною заявою вона виступила підчас своєї останньої промови на посаді глави уряду в Королівському інституті міжнародних відносин.

      Прем'єрка наголосила, що слова російського президента є викликом, з яким доводиться стикатися країнам Євросоюзу, які захищають свої цінності.

      Ніхто, порівнюючи якість життя або економічний успіх таких ліберальних демократій, як Великобританія, Франція чи  Німеччина, з Російською Федерацією, не прийде до висновку, що наша система застаріла,
      – обурилася Мей.

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      Раніше заяву Путіна процитувала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Вона заявила, що Канада засуджує цю заяву, а прем'єр країни Джастін Трюдо активно підтримує демократію і світовий порядок, заснований на міжнародному праві.

      У червневому інтерв'ю британському виданню Financial Times Путін заявив, що сучасна ліберальна ідея себе пережила, вступивши в протиріччя з інтересами більшості. Як приклад він навів проблему кризи з мігрантами в Європі, як завжди викривлюючи факти та маніпулюючи інформацією.

      Дивіться відео фінальної промови Терези Мей:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Тереза Мей Володимир Путін
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