Мей в образі мертвої пташки: реакція британських ЗМІ на провал голосування Brexit
16 січня британські медіа вийшли з головною темою – провал голосування британським парламентом про вихід з Євросоюзу і при цьому журналісти передбачають винесення вотуму недовіри прем'єрці Терезі Мей.
Про це пише The Guardian.
Читайте також: Можливий розпад Британії та протести "жовтих жилетів": виклики перед ЄС у 2019
Видання The Sun вийшлa під заголовком "Brextinct" (extinct – вимерлий вид), приклеївши обличчя Мей на додо – вимерлу пташку. Фіаско Мей назване "найбільшою парламентською поразкою в історії".
The Guardian помістила на першу шпальту депутатів, таких як Борис Джонсон, які йдуть, щоб проголосувати проти угоди. Заголовок: "Мей зазнає історичної поразки, а торі повертаються проти неї".
The Daily Mirror сфокусувалося на заклику до голосування щодо недовіри, який висловив лідер лейбористів Джеремі Корбін: "Ні угоди, ні надії, ні поняття, ні довіри".
The Telegraph пише про "повне приниження" й те, що угода Brexit "перетворилася на пил".
"Мей зазнає історичної поразки", – заголовок видання The Times. У його статті на першій сторінці йдеться: "Тереза Мей перебувала під тиском вночі, щоб відкласти Brexit після того, як вона зазнала найбільшої поразки в політичній історії".
Daily Express вийшов із заголовком "Dismay" (розчарування). Але стаття, хоч і підтримує вихід з ЄС, жорстко не критикує Мей, яка "доблесно боролася за свою угоду".
Навіть Daily Mail, яка зазвичай неймовірно підтримує прем'єр-міністра, підписала фото Мей на першій шпальті: "У боротьбі за життя". Газета попереджає, що вотум недовіри Мей може призвести до виборів і поставити Джеремі Корбіна на чолі уряду.
Заголовок газети Financial Times – "Очікування Терези Мей щодо Brexit роздавила Палата Громад".
Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.