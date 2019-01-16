Мей в образі мертвої пташки: реакція британських ЗМІ на провал голосування Brexit

16 січня британські медіа вийшли з головною темою – провал голосування британським парламентом про вихід з Євросоюзу і при цьому журналісти передбачають винесення вотуму недовіри прем'єрці Терезі Мей.

Про це пише The Guardian.

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Видання The Sun вийшлa під заголовком "Brextinct" (extinct – вимерлий вид), приклеївши обличчя Мей на додо – вимерлу пташку. Фіаско Мей назване "найбільшою парламентською поразкою в історії".

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThE pic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) January 15, 2019

The Guardian помістила на першу шпальту депутатів, таких як Борис Джонсон, які йдуть, щоб проголосувати проти угоди. Заголовок: "Мей зазнає історичної поразки, а торі повертаються проти неї".

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) January 15, 2019

The Daily Mirror сфокусувалося на заклику до голосування щодо недовіри, який висловив лідер лейбористів Джеремі Корбін: "Ні угоди, ні надії, ні поняття, ні довіри".

The Telegraph пише про "повне приниження" й те, що угода Brexit "перетворилася на пил".

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) January 15, 2019

"Мей зазнає історичної поразки", – заголовок видання The Times. У його статті на першій сторінці йдеться: "Тереза Мей перебувала під тиском вночі, щоб відкласти Brexit після того, як вона зазнала найбільшої поразки в політичній історії".

Daily Express вийшов із заголовком "Dismay" (розчарування). Але стаття, хоч і підтримує вихід з ЄС, жорстко не критикує Мей, яка "доблесно боролася за свою угоду".

After a day of Brexit chaos, here's tomorrow's Daily Express front page. pic.twitter.com/NknHcyHzYQ — Daily Express (@Daily_Express) January 15, 2019

Навіть Daily Mail, яка зазвичай неймовірно підтримує прем'єр-міністра, підписала фото Мей на першій шпальті: "У боротьбі за життя". Газета попереджає, що вотум недовіри Мей може призвести до виборів і поставити Джеремі Корбіна на чолі уряду.

Заголовок газети Financial Times – "Очікування Терези Мей щодо Brexit роздавила Палата Громад".

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 16 January https://t.co/UOUnhWap6i pic.twitter.com/xYLndUCO3H — Financial Times (@FinancialTimes) January 15, 2019

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.