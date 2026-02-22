Сили оборони знищили російські Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області, – ЗМІ

Сили оборони України знищили 2 російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області Росії – багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52. Атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє Шпигуна".

Які деталі знищення Мі-8 та Ка-52 в Орловській області?

У телеграм-каналі зазначили, що атака відбулася ввечері у п'ятницю, 20 лютого 2026 року. Знищені гелікоптери перебували на аеродромі "Пугачівка", розташованому поблизу однойменного села Орловської області Росії.

Журналісти "Мілітарного" додали, що йдеться про невеликий ґрунтовий аеродром, який належить Орловському аероклубу організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту" (ДТСААФ) Росії.

За даними ЗМІ, російські військові, ймовірно, використовують цей майданчик як оперативний аеродром для зведеного загону гелікоптерів, що має перехоплювати українські далекобійні безпілотники.

"Досьє Шпигуна" також писало, що знищений багатоцільовий гелікоптер Мі-8 з бортовим номером 53 належав 319-му окремому вертолітному полку, який базується у Чернігівці Приморського краю Росії.

Зверніть увагу! Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Він – наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, який широко використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Водночас ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" з бортовим номером 18 входив до складу 16-ї бригади армійської авіації, що дислокується у Зернограді Ростовської області.

