У Росії двоє підлітків підпалили Мі-8

У російському Ноябрську спалили гелікоптер Мі-8. Відомо, що підпал скоїли двоє школярів.

За це їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Про це пишуть у російському телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Російські школярі підпалили Мі-8

Як повідомляє російський паблік, в ніч на 11 вересня двоє хлопців у віці 13 і 14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська і облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною. Після цього юнаки підпалили його.

За даними телеграм-каналу, хлопці втекли з місця злочину, проте через годину їх вдалося затримати.

Справа в тому, що школярі підпалювали вертоліт цигарками. Після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити і потім кинули сигарету в вертоліт. Пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу сигарету і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок цього хлопцям сильно обпекло обличчя. Тож трохи відбігши від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доправили юних паліїв до лікарні.

В російському пабліку пишуть, що сам гелікоптер згорів майже повністю. Від борту залишився тільки хвіст.

Під час розмови із правоохоронцями, школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також хлопці зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

Відомо, що зараз хлопці перебувають у лікарні під охороною. У російському пабліку зазначили, що завдання підпалити вертоліт хлопцям надійшло через телеграм. Там додали, що батько одного зі школярів зараз служить на так званій "ес-ве-о".



В Росії школярі підпалили Мі-8 / Фото з російського телеграм-каналу



Мі-8, який підпалили російські школярі / Фото з російського телеграм-каналу



Наслідки підпалу Мі-8 російськими школярами / Фото з ворожого телеграм-каналу