В Омську школярі проникли на територію авіабази і спалили Мі-8, – росЗМІ

У російському Омську спалили гелікоптер Мі-8. Стало відомо, що сам підпал скоїли двоє школярів.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Крымский ветер" з посиланням на російські ЗМІ. Відповідну інформацію оприлюднили в понеділок, 23 вересня.

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Школярі підпалили Мі-8 в Омську

У російських медіа поширили інформацію про підпал гелікоптера Мі-8 повітряно-космічних сил Росії. Зокрема, інцидент трапився в Омську.

Там 2 школярів проникли на територію військової частини. Після цього учні підпалили російський гелікоптер Мі-8.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли вихованці російських шкіл підпалюють такого роду гелікоптер. Зазначимо, що схожий випадок нещодавно стався в Ноябрську, що в Росії.

Так, в ніч на 11 вересня двоє хлопців у віці 13 і 14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська і облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною. Після цього вони підпалили його.

Повідомлялося, що школярі тоді втекли з місця злочину, проте через годину їх вдалося затримати. Під час розмови із поліціянтами хлопці розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів перед цим вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.