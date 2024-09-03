Уже вдруге за тиждень: у Росії знову зник вертоліт Мі-8

Вдруге за тиждень у Росії зник вертоліт Мі-8. Борт з щонайменше 5 особами зник з радарів в Іркутській області.

Про це пише низка росЗМІ з посиланням на власні джерела. Відомо, що на місце, де зник вертоліт, відразу вилетіли рятувальники, передає 24 Канал.

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У Росії зник другий вертоліт за тиждень

Як пишуть у мережі, в Іркутській області зник вертоліт Мі-8. Зв'язок із повітряним судном зник у районі селища Роздолля Усольського району.

Скільки людей було на борту, достеменно невідомо. Одні ЗМІ стверджують, про 6 осіб на борту, а інші – про 5. Разом з тим, у Мі-8 мало бути щонайменше 3 члени екіпажу.

Коли борт зник, рятувальники почали пошуки. Згодом екіпаж зміг вийти на зв'язок за допомогою супутникового телефона. Вони повідомили, що вертоліт здійснив вимушену жорстку помадку на кордоні Бурятії. Щонайменше 2 людини постраждали.

За попередньою інформацією, на борту Мі-8 перебували медики, які здійснювали санітарний рейс. Точного місця розташування російського вертольота наразі не відомо. Але, як пишуть телеграм-канали, ймовірно, борт приземлився у тайзі.

Цікаво, що це вже другий інцидент з Мі-8 за останній тиждень. Так, 31 серпня вертоліт зник на Камчатці. Відомо, що на борту було 22 людини – 3 члени екіпажу та 19 туристів.

Пошуки тривали кілька годин, й згодом стали відомі деталі. Так, борт компанії "Вітязь Аеро" летів з селища Ніколаєвка до вулкана Вачкажець, але розбився. Уламки виявили за 900 метрів від місця, де востаннє екіпаж вертольота виходив на зв'язок. Ймовірно, вертоліт зачепив скелю або врізався у неї. Усі 22 особи, які були на борту, загинули.