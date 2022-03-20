Ми готові до будь-якого сценарію, – експерт про можливий наступ Білорусі на Волині

В Україні почали обговорювати чутки про можливий наступ білоруських військових на Волині. Проте українські захисники готові до будь-якого сценарію та дадуть відсіч противнику.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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Мусієнко, володіючи певною інформацією та бачачи, як готуються наші військові, впевнено каже, що Україна готова до будь-якого сценарію та даватиме гідну відсіч.

За його словами, розраховувати на щось білоруській армії не варто, бо всі їхні плани будуть розбиті.

Окрім того, Мусієнко наголосив, що українські військові абсолютно готові до наступу з боку Білорусі, оскільки ці загрози були відомі ще раніше.

Ми прекрасно розуміли, що ця ситуація може назрівати, оскільки цинічна війна РФ починалася з того, що російські військові заходили і з території Білорусі, а військові аеропорти Білорусі використовуються для авіації РФ і звідти практично щоденно вилітають літаки РФ,

– наголошує експерт.

На його думку, Білорусь є практично таким же агресором по відношенню до України, як і РФ, оскільки сприяє військам Росії вести бойові дії проти України.

"Моє припущення – якщо білоруські військові таки спробують перейти кордон з Україною, то їм буде дана така відсіч, що 1 – 2 години бою, і вони відійдуть або відмовляться брати участь у військовому конфлікті", – вважає Олександр Мусієнко.

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До слова, заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомила про те, що на території Білорусі готуються до можливого вторгнення до України. Зокрема, там накопичують техніку та перекидають війська.