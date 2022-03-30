Ми готові й очікуємо ескалації, окупанти підтягують техніку, – глава Луганської ОВА

Сергій Гайдай зазначив, що на Луганщині готові й очікують ескалації. Очільник області переконаний, що на регіон російські найманці спрямують усі свої сили.

Як зазначив в ефірі телеканалу "Рада" Сергій Гайдай, це єдиний шанс для росіян. Лише захоплення Донецької та Луганської області по їхніх географічних кордонах дозволить бодай якось вийти з ситуації, в яку вони себе загнали.

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Окупантам потрібна перемога на Луганщині та Донеччині

Сергій Гайдай зазначив, що йому зрозуміла така тактика, адже російські військові отримали гідну відсіч по всіх напрямках в Україні. Тож зараз їм залишається лише одне: вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей.

Це, переконаний глава Луганської ОВА, дозволить бодай якось зберегти обличчя Путіна, адже йому потрібна перемога у війні, яку він розв'язав.

Вони повинні намагатися зробити все можливе і неможливе. Тоді вони брехатимуть своїм, що завдання виконане, "демілітаризація" української армії зроблена, "ДНР" і "ЛНР", як і планували, вийшли на кордони Донецької та Луганської області,

– підкреслив він.

Що ж стосується перемовин, то за словами Сергія Гайдая, вони потрібні. Але, підкреслив глава Луганської ОВА, він не вірить жодному слову росіян. І за понад місяць проведення домовленостей в Україні вже могли побачити їхню справжню ціну.

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