Ми готуємось, – Рубан сказав, коли буде пік захворюваності на COVID-19

В Україні вже спостерігають збільшення показників захворюваності на COVID-19 у різних регіонах. Однак така ситуація – прогнозована. Про неї говорили лікарі і науковці ще у серпні.

Таку інформацію озвучив в ефірі 24 каналу очільник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він запевнив, що влада активно готується до погіршення ситуації.

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Коли буде пік захворюваності

Вже наприкінці жовтня буде збільшення показників захворюваності. Після канікул варто очікувати на другу хвилю захворюваності – це, за словами Рубана, пов'язано з природним фактором ГРВІ.

У листопаді – грудні будуть пікові показники. Тоді можна говорити про погіршення ситуації. Однак наразі все під контролем,

– запевнив він.

Як зазначив Рубан, у порівнянні з локдауном у 2020 році, зараз "ідеологія змінилась, адже є вакцина".

"Це той інструмент, який може захистити колективи. Вони можуть працювати у будь-якій зоні, якщо буде вакциновано від 80% до 100%", – нагадав Рубан.

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Станом на ранок 4 жовтня перевищені показники госпіталізації зафіксували у 7 областях України.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу