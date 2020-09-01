Під Кабінетом міністрів України ввечері 1 вересня пройшла музично-танцювальна акція протесту. Її учасники вимагають скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину, зокрема і на вечірки в клубах.

Протестувальники повинні були розійтись о 22:00, передає "Укрінформ". Проте учасники мирної акції досі діляться у соцмережах відео наживо з події, пише 24 канал.

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Під Кабміном зібралося декілька сотень людей. Там також виступають відомі електронні музиканти України. Всі вони вимагають, щоб розважальні заклади, а також заклади громадського харчування працювали без обмежень в часі.



Мітинг під Кабміном / Фото "Укрінформ"



Зібралися діджеї / Фото "Укрінформ"



Вимагають працювати без обмежень / Фото "Укрінформ"

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків власників суб'єктів сфери розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав через заборони та обмеження.

Зауважимо, на фото помітно, що маскового режиму дотримуються далеко не всі. А про жодну соціальну дистанцію і не йдеться.

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За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не знайдуть компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

Довідка. Кабінет Міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

Карантин в Україні: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня.

Після цього його вже 6 разів переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, потім до 22 червня, відтак до 31 липня і зрештою – до 31 серпня.

спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, потім до 22 червня, відтак до 31 липня і зрештою – до 31 серпня. Протягом липня – серпня ситуація із зараження коронавірусом ускладнилася. В Україні декілька днів поспіль встановлювали рекорди за кількістю нових інфікованих. Так, цифра нових випадків за добу перетнула позначку у 2 тисячі.

Погіршилася ситуація і з кількість шпиталізованих за добу. Якщо на середину травня кількість госпіталізованих з COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то у серпні кількість госпіталізованих становила майже 2000.

Від 3 серпня в Україні діє новий тип карантину: уся країна поділена на 4 зони, залежно від епідеміологічної ситуації за чотирма показниками.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу