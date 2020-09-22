Звільнення Артема Ситника загрожує тим, що НАБУ буде кишеньковим органом навіть не Володимира Зеленського, а його оточення. Воно буде використовуватись олігархами для закриття кримінальних проваджень та для боротьби з політичними опонентами.

Таку думку висловила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк у програмі "На цю хвилину" в ефірі 24 каналу. За її словами, Зеленський не ухвалює остаточних рішень. Натомість складається враження, що це роблять глава Офісу Президента, глава фракції "Слуга народу", друзі-олігархи та учасники "95 кварталу".

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У разі звільнення Артема Ситника, НАБУ будуть використовувати у політичних цілях.

Ми матимемо ручний кишеньковий орган. Він буде використовуватись для боротьби з політичними опонентами. Також ним користуватимуться олігархи, як Ігор Коломойський, для закриття кримінальних проваджень проти себе не тільки в Україні, а й за кордоном,

– зазначила Каленюк.

На думку виконавчої директорки ЦПК, контроль над НАБУ є в інтересах Ігоря Коломойського, а також інших корупціонерів й олігархів, адже його руйнування може привести до припинення співпраці між Україною та західним світом.

Чи отримає Україна транш МВФ

Незалежне антикорупційне бюро – це вимога не лише Європейського союзу, а й МВФ, від якого Україна очікує транш на декілька мільярдів доларів. На думку Каленюк, місія МВФ не почала свою роботу в Україні через те, що відбувається відкат реформ та атака на незалежні інституції.

"Я маю інформацію, що в МВФ є величезна стурбованість стосовно невиконання програми, яку підписали урядовці влітку. Якщо не виконуються домовленості та програма реформ в Україні, то й не приїжджає місія та навіть не починає оцінку цих реформ", – додала експертка.

Для того, щоб Україна змогла отримати транш, необхідно, аби місія:

приїхала в Україну;

зробила оцінку;

підготувала звіт для керівництва МВФ.

Також Дар'я Каленюк заявила, що Окружний адміністративний суд в Україні треба взагалі ліквідувати, бо це місце корупції та організованої злочинності, яка повністю змішалася з судовою владою.

"Це така влада в середині влади. Нічого хорошого від ОАС чекати не варто", – підкреслила директорка ЦПК.

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