Ми матимемо ручний кишеньковий орган, – Каленюк про НАБУ
Звільнення Артема Ситника загрожує тим, що НАБУ буде кишеньковим органом навіть не Володимира Зеленського, а його оточення. Воно буде використовуватись олігархами для закриття кримінальних проваджень та для боротьби з політичними опонентами.
Таку думку висловила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк у програмі "На цю хвилину" в ефірі 24 каналу. За її словами, Зеленський не ухвалює остаточних рішень. Натомість складається враження, що це роблять глава Офісу Президента, глава фракції "Слуга народу", друзі-олігархи та учасники "95 кварталу".
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У разі звільнення Артема Ситника, НАБУ будуть використовувати у політичних цілях.
Ми матимемо ручний кишеньковий орган. Він буде використовуватись для боротьби з політичними опонентами. Також ним користуватимуться олігархи, як Ігор Коломойський, для закриття кримінальних проваджень проти себе не тільки в Україні, а й за кордоном,
– зазначила Каленюк.
На думку виконавчої директорки ЦПК, контроль над НАБУ є в інтересах Ігоря Коломойського, а також інших корупціонерів й олігархів, адже його руйнування може привести до припинення співпраці між Україною та західним світом.
Чи отримає Україна транш МВФ
Незалежне антикорупційне бюро – це вимога не лише Європейського союзу, а й МВФ, від якого Україна очікує транш на декілька мільярдів доларів. На думку Каленюк, місія МВФ не почала свою роботу в Україні через те, що відбувається відкат реформ та атака на незалежні інституції.
"Я маю інформацію, що в МВФ є величезна стурбованість стосовно невиконання програми, яку підписали урядовці влітку. Якщо не виконуються домовленості та програма реформ в Україні, то й не приїжджає місія та навіть не починає оцінку цих реформ", – додала експертка.
Для того, щоб Україна змогла отримати транш, необхідно, аби місія:
- приїхала в Україну;
- зробила оцінку;
- підготувала звіт для керівництва МВФ.
Також Дар'я Каленюк заявила, що Окружний адміністративний суд в Україні треба взагалі ліквідувати, бо це місце корупції та організованої злочинності, яка повністю змішалася з судовою владою.
"Це така влада в середині влади. Нічого хорошого від ОАС чекати не варто", – підкреслила директорка ЦПК.
Що відомо про спроби звільнення Ситника
- 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ.
- У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.
- В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду.