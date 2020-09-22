Навесні у Верховній Раді реєстрували законопроєкт, який також мав дозволити звільнити Артема Ситника з посади. Документ передбачав внесення змін до закону про НАБУ, які б додали нові підстави для звільнення директора антикорупційного органу.

Про те, чому окремі політичні сили давно борються із незалежністю Національного антикорупційного бюро в ефірі 24 каналу розповів народний депутат партії "Голос" Андрій Осадчук.

До теми "Качура бреше": Шабунін сказав, чому Ситник повинен залишитись очільником НАБУ

За його словами, на голову НАБУ "полюють" не тільки з монобільшості, а й фактично всі фракції Верховної Ради – від ЄС до ОПЗЖ.

Це говорить про те, що діяльність НАБУ за всі ці роки була досить ефективною. Якщо вони змогли створити проблеми олігархам, підприємцям і політикам абсолютно всіх таборів,

– вважає Осадчук.

І додав, що за великим рахунком, тільки партія "Голос" активно захищає незалежність НАБУ впродовж останнього року. Тому, це не бажання монобільшості, це бажання великої кількості людей звільнити Артема Ситника.

Також нардеп не бачить реальної можливості звільнити главу НАБУ через будь-який закон, бо він не має зворотної сили. І всі попередні спроби були, навряд чи матимуть юридичний ефект.

Мова має йти лише про те, щоб привести діяльність НАБУ відповідно до Конституції,

– підсумував Осадчук.

Хто повинен призначати голову НАБУ?

За словами нардепа, голову Антикорупційного бюро точно не повинен призначати президент. Треба діяти виключно до Конституції.

"У Конституції вказано, що керівників виконавчих органів центральної влади, які не передбачені в Конституції, а такі органи можуть бути, їх призначає Кабінет міністрів України за поданням прем'єр-міністра", – наголосив Осадчук.

Що відомо про спроби звільнення Ситника: коротко

28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ.

У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.

В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду

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