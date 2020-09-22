"Качура бреше": Шабунін сказав, чому Ситник повинен залишитись очільником НАБУ
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що НАБУ не працює над тим, аби засудити корупціонерів. Натомість там публікують "веселі відео у фейсбук". Депутат мав на увазі ситуацію з його колегою Юрченком, коли НАБУ опублікувало відеодоказ його ймовірної причетності до корупційного скандалу. Натомість активіст Віталій Шабунін запевнив, що "Качура бреше".
Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу пояснив, що насправді НАБУ мало право публікувати відеозапис, який є доказом причетності нардепа Юрченка до корупційного скандалу.
Детальніше Справа про хабар нардепу Юрченку: НАБУ опублікувало відео
Шабунін пояснив, що це сталось через генпрокурорку Ірину Венедіктову, яка відтягувала підписання підозри Юрченку. "Був хабар, зафіксований негласними слідчими діями, яке НАБУ було змушено викласти в публічний доступ після того, як генпрокурорка, обрана "слугами народу", 5 днів не підписувала підозру Юрченку", – сказав голова "Центру протидії корупції".
Коли Качура розповідає про незаконне викладення, "фейсбучні" відео, провокації хабарем – пан Качура бреше. Він хай закон прочитає,
– наголосив Шабунін.
Качура також заявив, що НАБУ не працює так, як потрібно, і "результат роботи – нульовий". Шабуніна обурили ці слова нардепа. Він запевнив, що НАБУ працює дуже добре.
"Кожен раз, коли якийсь "слуга" Зеленського, чи когось іншого говорить про сотні справ, які розвалилися – запитайте його, хай назве 1 з цих справ. Після цього зазвичай депутати втікають з ефірів, адже немає жодної справи, яка б розвалилася", – сказав Шабунін.
Що говорив Качура
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі 24 каналу стверджував, що є рішення Конституційного суду про неконституційне призначення Артема Ситника, а тому вони не можуть його проігнорувати і повинні дотриматись. Також нардеп заявив, що Ситник "перетворює свою посаду на політичну, займається політичним піаром".
"НАБУ замість того, щоб добиватись в судах рішень щодо корупціонерів, викладає веселі відеоролики у фейсбук та ютуб ще до вручення підозри. І це не тільки про Юрченка. Де результати роботи НАБУ? Витратили 10 мільярдів на НАБУ і САП, а результат нульовий", – сказав Качура.
За його словами, єдиний шлях звільнення Ситника – приведення і призначення прозорого аудиту діяльності керівника НАБУ.
Дивіться включення Качури та Шабуніна на 24 каналі: відео
Справа Юрченка: що відомо
- Першим про причетність "слуги народу" Олександра Юрченка до корупції повідомив нардеп Гео Лерос. Вже 15 вересня 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передає помічнику Юрченка хабар у 13 тисяч доларів. Ймовірно, готівку помічник мав передати своєму керівнику.
- Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко пояснив, що це був аванс за внесення змін у закони про побутові відходи.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику Юрченка, а згодом взяли його під варту.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спочатку заявляла, що Юрченку ще рано оголошувати підозру. Однак згодом таки підписала документ. Однак вручити підозру нардепу було проблематично, адже він закрився на якийсь час у будинку.
- Юрченка виключили з фракції "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський невдовзі після інциденту з нардепом заявив, що винні "мають сидіти".