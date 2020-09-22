Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що НАБУ не працює над тим, аби засудити корупціонерів. Натомість там публікують "веселі відео у фейсбук". Депутат мав на увазі ситуацію з його колегою Юрченком, коли НАБУ опублікувало відеодоказ його ймовірної причетності до корупційного скандалу. Натомість активіст Віталій Шабунін запевнив, що "Качура бреше".

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу пояснив, що насправді НАБУ мало право публікувати відеозапис, який є доказом причетності нардепа Юрченка до корупційного скандалу.

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Шабунін пояснив, що це сталось через генпрокурорку Ірину Венедіктову, яка відтягувала підписання підозри Юрченку. "Був хабар, зафіксований негласними слідчими діями, яке НАБУ було змушено викласти в публічний доступ після того, як генпрокурорка, обрана "слугами народу", 5 днів не підписувала підозру Юрченку", – сказав голова "Центру протидії корупції".

Коли Качура розповідає про незаконне викладення, "фейсбучні" відео, провокації хабарем – пан Качура бреше. Він хай закон прочитає,

– наголосив Шабунін.

Качура також заявив, що НАБУ не працює так, як потрібно, і "результат роботи – нульовий". Шабуніна обурили ці слова нардепа. Він запевнив, що НАБУ працює дуже добре.

"Кожен раз, коли якийсь "слуга" Зеленського, чи когось іншого говорить про сотні справ, які розвалилися – запитайте його, хай назве 1 з цих справ. Після цього зазвичай депутати втікають з ефірів, адже немає жодної справи, яка б розвалилася", – сказав Шабунін.

Що говорив Качура

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі 24 каналу стверджував, що є рішення Конституційного суду про неконституційне призначення Артема Ситника, а тому вони не можуть його проігнорувати і повинні дотриматись. Також нардеп заявив, що Ситник "перетворює свою посаду на політичну, займається політичним піаром".

"НАБУ замість того, щоб добиватись в судах рішень щодо корупціонерів, викладає веселі відеоролики у фейсбук та ютуб ще до вручення підозри. І це не тільки про Юрченка. Де результати роботи НАБУ? Витратили 10 мільярдів на НАБУ і САП, а результат нульовий", – сказав Качура.

За його словами, єдиний шлях звільнення Ситника – приведення і призначення прозорого аудиту діяльності керівника НАБУ.

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