Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якого підозрювали у хабарництві, вийшов із фракції.

Таку інформацію повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Цензор.НЕТ" та додав, що вони "поставили крапку у політичному процесі".

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"Він вийшов із фракції. Заява є, я зареєстрував звернення до Разумкова вчора вранці", – заявив Арахамія.

Справа Юрченка: коротко