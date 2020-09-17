Юрченко вийшов з фракції "Слуги народу", – Арахамія
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якого підозрювали у хабарництві, вийшов із фракції.
Таку інформацію повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Цензор.НЕТ" та додав, що вони "поставили крапку у політичному процесі".
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"Він вийшов із фракції. Заява є, я зареєстрував звернення до Разумкова вчора вранці", – заявив Арахамія.
Справа Юрченка: коротко
- Першим про те, що Юрченко може бути причетним до хабарництва, повідомив нардеп Гео Лерос.
- Згодом НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Як відомо, ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Також зазначали, що згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень.
- В Офісі генпрокурора спочатку заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна. Казали, що відомство не отримувало матеріалів по цій справі.
- Вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала. Відомо, що прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.