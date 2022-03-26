Ми маємо справу з армією злочинців, мародерів і найманців, – Буданов про Росію

Українські захисники продовжують героїчно боронити країну від російських окупантів. За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Україна розуміє, що має справу з армією злочинців, грабіжників та найманців.

Бригадний генерал зауважив, що, попри успіх українських військових у стримуванні загарбників, ситуація залишається складною. Адже в Україні досі перебуває багато російських окупантів, які оточили деякі міста.

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Російська армія – це злочинці, мародери та найманці

Буданов зазначив, що попри переговори з Росією щодо миру, вони залишаються туманними та непередбачуваними.

Російська сторона ніколи не була передбачуваною у переговорах. Наша країна розуміє, з ким має справу, і ми не очікуємо тут жодного дива. Ми маємо справу з армією злочинців, грабіжників, найманців, і ми готові боротися та перемагати,

– заявив начальник ГУР.

Він додав, що командування окупантів багато разів робило прорахунки, а українські захисники їх використовують.

"Українська армія показала, що російська армія як друга у світі – це великий міф. Це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни", – зазначив Буданов.

Бригадний генерал сподівається, що наприкінці війни Україна нарешті зможе розгорнути повністю функціональну систему протиповітряної оборони та шукатиме міжнародних гарантій, які забезпечать мир. Одним із ключів до ефективності українських сил у війні проти загарбників є збір розвідувальних даних.

"У нас є багато інформаторів у російській армії. Не лише в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їхньому керівництві", – додав начальник ГУР.

За його словами, про намір росіян дізналися ще у листопаді, однак дата кілька разів змінювалася. Тому Україна була готовою до цього вторгнення.

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