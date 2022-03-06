Відповідну заяву президент зробив ввечері 6 березня. Володимир Зеленський сказав, що ми не пробачимо тисячі й тисячі страждань – і Бог не пробачить.

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Ми ніколи не пробачимо

Українці, сьогодні (мовиться про 6 березня – 24 канал) прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення. Один в одного. У всіх людей. І у Бога. Але сьогодні здається, багато хто не згадав взагалі про цей день,

– заявив Зеленський.

Президент сказав, що ми не згадали обов'язкові слова: "Пробач мені". І обов'язкову відповідь: "Бог пробачить, і я пробачаю". Президент пояснив, що, здається, ці слова втратили сьогодні сенс. Зокрема, після всього, що ми пережили.

Буде Судний день

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України заявив:

ми не пробачимо розстріляних житлових будинків;

не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше п'ятисот інших таких ракет, які вдарили по нашій землі. По Україні. По нашим людям. Дітям.

ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфраструктури.

Ми. Не. Пробачимо. Сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ні сьогодні. Ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного, буде Судний день,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що він впевнений в цьому.



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