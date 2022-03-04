Ми не здамося, – Кличко для Reuters
4 березня 2022 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Українцям нікуди відступати, і ми захистимо наш дім від російських загарбників.
Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі агенції Reuters під час включення скайпом 3 березня.
Ми не здамося. Нам нікуди відступати. Тисячі вже були вбиті у цій війні проти України. І ця кількість зростатиме, на жаль,
– зазначив Кличко.
Він наголосив, що влада Києва евакуювали сиріт до Польщі та Німеччини.
"Ситуація напружена, люди стривожені, адже продовжуються постійні обстріли по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури", – сказав Кличко.