Ми не здамося, – Кличко для Reuters

Українцям нікуди відступати, і ми захистимо наш дім від російських загарбників.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі агенції Reuters під час включення скайпом 3 березня.

Ми не здамося. Нам нікуди відступати. Тисячі вже були вбиті у цій війні проти України. І ця кількість зростатиме, на жаль,

– зазначив Кличко.

Він наголосив, що влада Києва евакуювали сиріт до Польщі та Німеччини.

"Ситуація напружена, люди стривожені, адже продовжуються постійні обстріли по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури", – сказав Кличко.