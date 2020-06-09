Корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідуваннями змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася.

С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта).

Обратите внимание: Какова истинная цель Украины в Минске?

Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет.

Как возникла трехсторонняя контактная группа?

Речь о другом. Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Можно относиться как угодно к этим пунктам, но они есть в документе, который подписала украинская сторона.

При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как "ЛНР" и "ДНР", нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России – Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы – коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы – во-первых, в отличие от боевиков "ЛДНР" мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать.

Наша позиция определена

Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций "ЛДНР", а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала минские соглашения.

Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам – с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

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О том, как все прошло, напишу позже. Самому интересно узнать, как этот процесс выглядит изнутри.