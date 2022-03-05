Ми обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну, - фон дер Ляйєн
5 березня 2022 , 20:46Читать новость на русском
Росія опинилась в світовій ізоляії через цинічний напад на Україну. У Європі запевняють, що суттєво обмежили Путіна в фінансуванні цієї війни.
Відтак, Європа збирається відмовитись від російських нафти та газу і бере новий курс. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Ми наклали три пакети жорстких санкцій на російське керівництво. Ми докорінно обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну,
– сказала вона.
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