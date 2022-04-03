Ми розуміємо, що це буде на Донбасі, – голова Донецької ОВА про ймовірний наступ окупантів

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що область готується до можливих загострень. Посадовець переконаний, що окупанти намагатимуться "реабілітуватися" за рахунок Донбасу.

Павло Кириленко наголосив, що наступ росіян на Донбас є очевидним та очікуваним. Про це голова Донецької ОВА заявив в інтерв'ю.

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На Донбасі готуються до наступу загарбників

Павло Кириленко зазначив, що росіяни є доволі підступними, тому навіть попри успіхи на Півночі, наші війська не повинні покидати великі міста, а тим більше Київ. Через провал там, окупанти спробують "реабілітуватися" на Донбасі й голова Донецької ОВА в цьому більш ніж упевнений.

Вони (росіяни – 24 канал) розуміють, що їм необхідно реабілітуватись. За рахунок Донбасу. Це очевидно, це логічно і це дуже-дуже ймовірно. Я би взагалі вже цю ймовірність до 100% підводив. З того, що зараз відбувається, яке йде вороже перегрупування, ми розуміємо, що це буде на Донбасі, і тому ми готуємося. Це факт,

– заявив Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що влада готується до блокади міст, як уже є в Маріуполі, до ракетних ударів для залякування мирного населення та до того, що окупанти не планують зупинятися на адміністративних межах Донецької та Луганської областей. Кириленко додав, що необхідно розуміти, що ситуація буде загострюватися.

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