Ми спрацювали на блокування російського півдня, – Зеленський про останні удари по ворогу

Україна продовжує масштабну стратегічну операцію з блокування південних регіонів Росії у відповідь на ворожий терор. Головна мета цього комплексного тиску полягає у примусі російського суспільства до завершення війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 14 серпня.

Що сказав Зеленський про удари по Росії та блокування півдня країни-агресорки?

Зеленський розкрив деталі поточної оборонної стратегії держави. За його словами, фундамент для нинішніх успіхів був закладений ще минулої осені.

"Завдяки всім рішенням від минулої осені – політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, – ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони", – зазначив глава держави.

Наразі активно реалізується план далекобійних санкцій, а кількість українських мідстрайків постійно зростає. Сили оборони фактично заблокували російський південь, і ця стратегічна операція продовжує масштабуватися. Це є прямою та справедливою відповіддю на регулярні російські атаки по українських містах та портовій інфраструктурі.

І кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну – їхнє суспільство передусім – до бажання їхню війну завершити,

– підкреслив Володимир Зеленський.

За словами президента, зниження спроможностей Росії вести бойові дії досягається через кілька ключових напрямків. Йдеться про санкційний тиск на російські нафтопереробні заводи та об'єкти нафтової сфери, точкові удари по ворожій воєнній логістиці, а також успішні операції в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Зеленський наголосив, що всі ці заходи ефективно працюють на обмеження воєнного потенціалу Росії. Для закріплення результату цю роботу необхідно продовжувати, підсилюючи її більш активними діями у політичній та юридичній площинах.

Нагадаємо, 13 серпня вибухи гриміли у Геленджику, що в Краснодарському краї Росії. Там було зафіксовано сильну пожежу, а місцеві чули роботу ППО.

До цього Сили оборони завдали масштабної атаки по російському порту у Новоросійську. Унаслідок цієї операції пошкоджень зазнали 4 ворожих судна: 2 фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також повідомлялося про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков" і малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М".