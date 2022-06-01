Про це на спільний пресконференції повідомили державний секретар США Ентоні Блінкена та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За словами Блінкена, зброя Україні надається для захисту і її не будуть застосовувати по території Росії.
НАТО реагує на всі ядерні погрози Росії та уважно відстежує її пересування та готовність до застосування.
Про це на спільний пресконференції повідомили державний секретар США Ентоні Блінкена та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За словами Блінкена, зброя Україні надається для захисту і її не будуть застосовувати по території Росії.