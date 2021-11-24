"Ми запізнюємось на 5 років": у Міндовкіллі пояснили ініціативу про платні одноразові пакети
Джерело:24 канал
В Україні хочуть встановити ціни на одноразові пластикові пакети в магазинах. Така ініціатива вже працює у багатьох африканських та європейських країнах. Водночас Україна запізнюється у цьому питанні приблизно на 5 років.
Таку думку висловила директорка Департаменту з питань упарвління відходами Олена Колтик в ефірі 24 каналу. Вона запевнила, що пластикові пакети – це лише початок змін.
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"Я б оцінила, що ми йдемо з запізненням у 5 років, адже я особисто цією темою займаюся 3,5 роки. На момент, коли ми почали цим займатися, більшість африканських та європейських країн заборонили використання пластикових пакетів", – зауважила вона.
За словами Колтик, ці країни з пластикових пакетів лише починали свою реформу. Тепер у більшості з них обмежили і використання одноразового пластику. В Україні також вже розробили відповідну законодавчу ініціативу.
Колтик: Це не про "здирання грошей"
Директорка Департаменту запевнила, що ідея полягає не в тому, щоб зняти з когось гроші.
Ідея в тому, що ми повинні платити за пакет справедливу ціну,
– заявила вона.
Річ у тім, що "безоплатність пакетів" – це міф. Насправді вартість закупленої партії пакетів закладена у ціну товару.
"Навіть якщо ви ними не користуєтесь – все одно платите, тому тут питання справедливості. Чому я чи інші люди, які не використовують такі пакети, повинні платити в ціні?", – підсумувала Колтик.
Що відомо про нову ініціативу: дивіться відео
Волков: Це не українське ноу-хау
До слова, ексголова Держекоінспекції Сергій Волков підтримує такі нововведення.
"Це не наше українське ноу-хау. Це світовий досвід, який ми імплементуємо в межах країни. Звісно, глобальну проблему це не розв'язує. Однак вчить людей розумінню", – додав Волков.
Мінімальні ціни на пакети:
- без ручок і бокових складок коштуватиме 2 гривні;
- з ручками, але без бокових складок – 2 гривні 50 копійок;
- без ручок, але зі складками – 2 гривні 50 копійок;
- з ручками та складками – 3 гривні.
Що передбачає закон про заборону пакетів / Інфографіка 24 каналу