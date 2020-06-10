Керівник Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що компанія зазнала чималих втрат від запровадження карантину. Зокрема, державні установи перестали працювати, відтак перестала надсилатися поштова кореспонденція. А це становило значний прибуток для підприємства.

Також керівник компанії розповів в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі, що значні обсяги міжнародного бізнесу, зокрема, замовлення з Китаю просто зупинилися.

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Він пояснив, що 90% посилок Укрпошти перевозилися пасажирськими літаками. Однак з початком карантину у такий спосіб було неможливо їх транспортувати.

Ігор Смілянський неодноразово повідомляв на своїй фейсбук-сторінці, що величезна частина посилок Укрпошти перевозиться поїздами, автівками. Крім цього, компанія доставляє і чартерними авіарейсами.

Він зауважив, що в Укрпошті розуміють: від компанії залежить десятки тисяч робочих місць. І пояснив, що експорт з України становить 350 мільйонів євро у посилках. Тобто, це вироби майстрів, зокрема, з фешн-сфери.

Зокрема, на онлайн-майданчику Etsy, що є аналогом Amazon у США, виставлено мільйон українських товарів.

"Ми розуміємо, якщо не будемо возити ці сукні, наприклад, у США, то люди просто втратять роботу", – відзначив Ігор Смілянський.

Довідка. Etsy — це сайт електронної комерції, який фокусується саме на виробах ручної роботи та вінтажних речах, а також унікальних товарах в обмеженому випуску.

Керівник Укрпошти зауважив, що наразі компанія зазнала значних додаткових витрат – до 100 мільйонів гривень на літаки.

Одна справа, коли ви додаєте (посилки – 24 канал) до пасажирського літака, інша – орендувати повністю літак, і він летить туди навантажений,

– наголосив він.

Однак Ігор Смілянський відзначив, що, попри карантин, Укрпошта у 2020 році навіть перевищила показники експорту. "Ми зберегли бізнес нашим клієнтом. Якщо буде послаблення карантину, ми навчимо більше людей торгувати на Etsy, eBay, Amazon", – пояснив він.

Також керівник компанії розповів, що Укрпошта у 2019 році стала найкращою поштою у світі за експортом. І додав, що на експорт відправляється більше посилок, ніж у пошті Росії.



Ігор Смілянський / Фото "Главком"