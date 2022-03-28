Ми знаємо наперед всі їхні ходи, – Денисенко про однотипну інформаційну війну Росії

Російські пропагандисти створили чергове фальшиве відео, нібито українські солдати стріляють по ногах полонених. Це – частина інформаційної війни, яку ведуть росіяни.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Фейкове відео спростував особисто головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. На думку Денисенка, це дуже правильне рішення.

Вони весь час придумують якісь нісенітниці. Вони завжди є однотипними. Ми знаємо наперед всі їхні ходи, і що вони говоритимуть – починаючи від біолабораторії з розп'ятими голубами і закінчуючи іншим кретинізмом,

– заявив Вадим Денисенко.

За його словами, фейки створюють, зокрема, тому, що російська влада розуміє, що їм треба хоч щось показувати своїм виборцям.

Вадим Денисенко про російські диверсії: дивіться відео