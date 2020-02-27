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      Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів": Гончарук про боротьбу з ПДВ-схемами

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      Гончарук заявив про боротьбу з ПДВ-схемами / Пресслужба Кабміну

      Державна податкова служба запустила оновлену систему моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. Сервіс боротиметься зі схемами фіктивного відшкодування податків з бюджету. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук переконує, що це допоможе припинити оборудки з ПДВ та захистити чесних бізнесменів.

      Про податкові зміни та як вони вплинуть на бізнес в Україні пояснив у твіттері прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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      Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки. Уряд ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми,
      – зазначив Гончарук.

      Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1 – 2 мільярди гривень щомісяця.

      За словами прем’єра, ті, хто не платять податки, натраплятимуть на опір від держави. Їм працювати точно не буде комфортно. "Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію", – пояснив Гончарук.

      Водночас уряд захищатиме чесний бізнес, який працює "в білу". "Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів", де б вони не ховалися", – заявив Гончарук.

      Що таке ПДВ та його відшкодування?Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем. Його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

      Відшкодування ПДВ здійснюється у випадку, коли платник ПДВ експортує товар за кордон. При експорті товари звільняються від ПДВ, адже такий податок сплачується у країні, куди ввозиться продукція.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Корупція Державна податкова служба Гроші Олексій Гончарук ПДВ Податки Кабінет Міністрів України Новини України
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