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      Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей": Гончарук о борьбе с НДС-схемами

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      Гончарук заявил о борьбе с НДС-схемами / Пресс-служба Кабмина

      Государственная налоговая служба запустила обновленную систему мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных с НДС. Сервис будет бороться со схемами фиктивного возмещения налогов из бюджета. Премьер-министр Алексей Гончарук убеждает, что это поможет прекратить сделки по НДС и защитить честных бизнесменов.

      Про налоговые изменения и как они повлияют на бизнес в Украине объяснил в твиттере премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Почти каждый день мы фиксируем случаи, как кто-то на местах пытается обогатиться через сделки. Правительство ликвидирует все теневые схемы, в том числе нечестные тендеры или налоговые схемы,
      – отметил Гончарук.

      Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1 – 2 миллиарда гривен ежемесячно.

      По словам премьера, те, кто не платят налоги, будут наталкиваться на сопротивление от государства. Им работать точно не будет комфортно. "Вся "тень" на наших рынках до конца уже этого года должна уйти в историю", – пояснил Гончарук.

      В то же время правительство будет защищать честный бизнес, который работает "в белую". "Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей", где бы они не прятались", – заявил Гончарук.

      Что такое НДС и его возмещение?
      Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который включается в цену товаров (работ, услуг) и оплачивается покупателем. Его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец.

      Возмещение НДС осуществляется в случае, когда плательщик НДС экспортирует товар за границу. При экспорте товары освобождаются от НДС, ведь этот налог платится в стране, куда ввозится продукция.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коррупция Государственная налоговая служба Деньги Алексей Гончарук НДС Налоги Кабинет Министров Украины
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