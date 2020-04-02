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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ми не можемо дозволити навіть тиждень карантину в агрорегіонах, – Козак

      -
      Сільське господарство в час карантину / Jan Kroon, Pexels

      Україна не можу собі дозволити зробити карантин в агрорегіонах, адже там зараз ідуть весняно-польові роботи, від яких залежить майбутній врожай.

      Якщо затримати посів на тиждень чи два, то в нас не буде врожаю. Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак.

      До теми Карантин в Україні: як держава зможе ускладнити роботу аграріям

      За його словами, країни світу зараз шукають можливість балансу між карантином з одного боку і жорсткими обмеженнями для економіки з іншого. І це дуже непросто. В кожній країні це може відбуватися по-різному і залежить від багатьох факторів.

      "Важливо цей баланс знаходити. Тут уряд співпрацює з економістами, які йому дають постійно нові пропозиції та поради", – зазначив Козак.

      Він навів приклад, що зараз Україна не може закрити на карантин агророботи, адже це призведе до неврожаю.

      В певних частинах економіки – як сільське господарство – карантин взагалі неприйнятний. В інших частина – там де культура, спорт, наука – там можемо утримувати більше. Не треба підганяти всіх під один гребінець і казати, що ось рівно 4 тижні – і ми всі почнемо працювати,
      – підкреслив експерт.

      Він пояснив, що десь мають бути серйозніші заходи (наприклад, школи і садочки), десь – ні.

      за що можна не платити на карантині фінансові полегшення
      Фінансові полегшення на період дії карантину / Інфографіка 24 каналу

      Як вплинув карантин на фінанси українців інфографіка 24 канал

      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Сільське господарство Новини України
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