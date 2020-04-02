Ми не можемо дозволити навіть тиждень карантину в агрорегіонах, – Козак
Україна не можу собі дозволити зробити карантин в агрорегіонах, адже там зараз ідуть весняно-польові роботи, від яких залежить майбутній врожай.
Якщо затримати посів на тиждень чи два, то в нас не буде врожаю. Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак.
До теми Карантин в Україні: як держава зможе ускладнити роботу аграріям
За його словами, країни світу зараз шукають можливість балансу між карантином з одного боку і жорсткими обмеженнями для економіки з іншого. І це дуже непросто. В кожній країні це може відбуватися по-різному і залежить від багатьох факторів.
"Важливо цей баланс знаходити. Тут уряд співпрацює з економістами, які йому дають постійно нові пропозиції та поради", – зазначив Козак.
Він навів приклад, що зараз Україна не може закрити на карантин агророботи, адже це призведе до неврожаю.
В певних частинах економіки – як сільське господарство – карантин взагалі неприйнятний. В інших частина – там де культура, спорт, наука – там можемо утримувати більше. Не треба підганяти всіх під один гребінець і казати, що ось рівно 4 тижні – і ми всі почнемо працювати,
– підкреслив експерт.
Він пояснив, що десь мають бути серйозніші заходи (наприклад, школи і садочки), десь – ні.
Фінансові полегшення на період дії карантину / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Чернівецьку область закривають на в'їзд і виїздсьогодні , 19:19
-
Зарплату працівникам малого бізнесу на час карантину виплачуватиме держава: як її отриматисьогодні , 17:59
-
У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівцівсьогодні , 14:58
-
Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немаєсьогодні , 15:12
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 18:42
-
Світ на карантині: список обмежень та штрафів в різних країнахсьогодні , 20:17