Ми вимагатимемо від Антикорупційного суду законних і справедливих вироків, – Холодницький

Для мене важлива не посада задля посади, а можливість і важіль щось змінити, якщо ми хочемо, щоб у нашій країні під лозунгами боротьби з корупцією будувалося нове НКВД, то САП участь в цьому брати не буде. Тому що рішення мають бути не популярні, а законними і справедливими.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова САП Назар Холодницький.

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"Це ми вимагаємо від новоствореного, принаймні на папері створеного, Антикорупційного суду. Ми не вимагаємо від них обвинувальних вироків у всіх справах, ми вимагаємо і будемо просити законні та справедливі вироки. А ці вироки будуть такими лише тоді, коли буде об’єктивний і незалежний підхід до аналізу, і оцінки доказів", – розповів Холодницький.

За його словами, не правильно робити кожен раз PR-компанію і обвинувачувати людину у тому що вона злочинець тільки через те, що вона обіймає якусь посаду.

"У нас всі ці гучні затримання тільки на підставі того, що людина обіймає певну посаду. Суддя поганий, бо він суддя, а наша задача довести, що це суддя брав чи не брав хабар", – сказав Назар Холодницький.

Робити PR-компанії на підставі вподобань у Facebook і коментарів диванних чи телевізійних експертів, які зранку розказують про урожай картоплі, а ввечері розказують про боротьбу з корупцією у державі і світі, я цього робити не буду, на таку аферу не підписувався,

– зазначив голова.

Він також наголосив, якщо треба комусь більш приземного прокурора, який буде статистом і буде підписувати все, що треба, то це не до нього.

На жаль я був свідком подій, коли голосують за одне, підписують друге, а друкують третє. Тому коли закон про Антикорупційний суд буде надрукований в "Голосі країни", тоді я його сяду прочитаю і прокоментую. А коментувати його ні керівник САП, ні керівник НАБУ не повинні, адже ми є учасниками процесу і ми будемо приносити справи в цей суд,

– заявив Холодницький.

Голова також додав, що вони не повинні коментувати процес відбору суддів, їх кількість, тому що для цього створені всі необхідні органи.