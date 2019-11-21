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      "Ми їх трахнемо, як слід": Арахамія прокоментував тиск на правоохоронців з Києва

      1519 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / news.liga.net

      Голова фракції "Слуга народу" прокоментував аудіозаписи, на яких нардеп з його фракції Юрій Корявченков та інші мажоритарники, нібито проводять співбесіду новому голові поліції Кривого Рогу та обговорюють відкриття кримінальних справ проти противників влади.

      Що відомо про записи з Корявченковим

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      Нардеп Антон Поляков, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", опублікував кілька частин аудіозаписів, де Корявченков та інші мажоритарники, обрані депутатами по криворізьких округах, нібито проводять співбесіду з новим очільником поліції міста і обговорюють відкриття кримінальних справ проти противників влади.

      Що каже саме Корявченков

      Депутат підтвердив факт розмови та додав, що просив новопризначеного керівника поліції Кривого Рогу Сергія Лукашова повернути довіру жителів міста до поліції. В іншому разі можуть включитися інші силові органи.

      Як це все прокоментував Арахамія

      Голова фракції, коментуючи ситуацію з Корявченковим і поліцією, навів приклад зі свого життя. Арахамія розповів, як приїхав до Миколаєва і побував на нараді очільника ОДА з силовиками.

      "Кажу: "Хлопці, якщо вам хтось із Києва телефонуватиме і казатиме, що "цього не роби, сюди не ходи"… Наприклад, був прецедент, коли в Миколаєві заходили з обшуками СБУ, новопризначений керівник, у податкову поліцію. І йому казали: "а тобі що, з Києва не дзвонили? Зараз тобі з Києва подзвонлять. Ти сюди не ходи". Я тоді всіх зібрав і сказав: "Якщо хтось вам скаже, з Києва вам дзвонитимуть – "туди не ходи, це не роби, це не розслідуй", телефонуйте особисто мені і ми їх трахнемо, як слід", – розповів Арахамія.

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      При цьому нардеп визнав, що це – не його повноваження. Але запевнив, що робитиме все, що в його повноваженнях, "щоб це сталося".

      Ця феодальна країна, де феодальні князьки кажуть, що в Києві домовилися, занесли комусь і "нас не можна чіпати" – цього вже не буде,
      – додав голова фракції "Слуга народу".

      На його переконання, всі нардепи, які їздять у регіони, повинні збирати таку інформацію, приїжджати і доповідати про неї. Навіть якщо це в їхніх повноваженнях, нехай пишуть запити у правоохоронні органи, але треба навести лад, наголосив Арахамія.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Поліція Новини Кривого Рогу Новини Миколаєва
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