Місце з єдиною ескадрильєю Ан-22: де на карті аеродром "Мігалово", який атакували БпЛА

У ніч проти 3 вересня у Твері лунали постріли, чули проліт безпілотників, а після – вибухи. Неспокійно було в районі військового аеродрому "Мігалово".

Як писали місцеві телеграм-канали, безпілотники намагалися збити з території військової частини. Де на карті розташований аеродром – показує 24 Канал.

До теми Російську Твер атакували дрони: потужні вибухи лунали біля військового аеродрому

Аеродром, де базується єдина ескадрилья транспортних літаків

У ніч з 2 на 3 вересня у Твері лунали постріли й вибухи. Місцеві телеграм-канали писали, що у Пролетарському районі міста були вибухи й постріли. Згодом з'явилася інформація, що дрони буцімто атакували аеродром "Мігалово".

З відкритих джерел відомо, що "Мігалово" – це військовий аеродром на околиці міста Твер, поблизу мікрорайону Мігалово (колишнє військове містечко). У російських джерелах пишуть, що летовище буцімто "спільного використання" з цивільною авіацією, одна на території базуються лише військові літаки, а поруч – військова частина.

Так, "Мігалово" є однією з баз 224-го льотного загону, оснащеного транспортними літаками Іл-76МД та Ан-124. На аеродромі також дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полк з її складу.

Ба більше, у російських джерелах пихато стверджують, що на аеродромі у Твері базується єдина ескадрилья транспортних літаків Ан-22.

Сам аеродром розташований на сході Твері, на околицях міста. Варто завважити, що від кордону України до "Мігалово" – понад 500 кілометрів.

Дивіться на мапі, де розташований аеродром "Мігалово"

Цікаво, що місцева влада офіційно не прокоментувала нічну атаку – ні мер міста, ні губернатор Тверської області не відзвітували про "збиті безпілотники". Ба більше, російське міноборони офіційно повідомило про знищення дронів лише на території Брянської та Калузької областей, а от про Твер, вочевидь, окупанти "забули".