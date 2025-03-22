"Вони грають у російську рулетку": Польща звинуватила Білорусь і Росію в провокаціях на кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що має дані, які підтверджують причетність Білорусі та Росії до організації напливу нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Водночас він додав, що уряд країни буде жорстко боротися з нелегальною міграцією.

Про це Дональд Туск заявив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Як у Польщі відреагували на провокації на кордоні

Туск розповів, що отримав докази причетності Білорусі та Росії до напливу нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Сьогодні я отримав повідомлення, яке підтверджує принаймні організаційний і політичний патронаж з боку адміністрації президента Лукашенка. Ми знаємо про участь Росії. Отже, ми дійсно маємо справу з такою державною машиною контрабанди,

– заявив Туск.

Водночас він зазначив, що уряд продовжує модернізувати кордон і буде жорстко боротися з нелегальною міграцією.

Польща буде боротися з нелегальною міграцією / Фото Софії Назаренко

Як Польща планує протистояти нелегальній міграції

Наразі Польща вже витратила 2,7 мільярда злотих (приблизно 567 мільйони євро), а подальші роботи з укріплення продовжаться цього року. Очікується, що однією з головних ініціатив є запровадження електричного бар'єра, який почне діяти з червня цього року.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Польщі буде боротися з нелегальним перетином кордону через річки. Цього року Польща планує створити 1500 посад для зміцнення східної ділянки. Загалом до захисту кордону залучили 17 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що захист східного кордону НАТО має бути спільним інтересом, але не всі це розуміють.

"Ми будуємо "Східний щит", а вони воліють грати в російську рулетку", – зазначив Косіняк-Камиш.

У Польщі розповіли про плани з укріплення кордону / Фото Софії Назаренко

Нагадаємо, що Польща планує завершити зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю вже цього літа. Однак міністр міграції країни Мацей Дущик вважає, що варто також очікувати спроби режиму Лукашенка нагнітати конфлікт.