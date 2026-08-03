Дякую за те, що ви зробили, – віцепрем'єр Молдови українською щемливо звернувся до українців

Зустріч керівників закордонних дипломатичних установ України відвідав віцепремʼєр Молдови Міхай Попшой. Він взяв участь у щорічній нараді послів, відвідав місце російських ударів, а також звернувся до наших громадян українською мовою.

Про це розповіла ведуча 24 Каналу Яна Богославська, зауваживши, що промова поважного гостя викликала повагу та особливе зворушення, адже він говорив до українців їхньою рідною мовою. Ба більше, Попшой передав подяку від усього молдовського народу.

Що сказав віцепремʼєр Молдови українцям

Насамперед політик подякував за те, що сьогодні Україна тримає захист за дуже багато інших країн. Саме на плечах українських захисників лежить завдання стримувати російську агресію. Адже добре відомо, що Володимир Путін не планує зупинятися, тільки мужність наших воїнів сьогодні береже громадян інших європейських країн.

Ви – дипломати, але за останні роки ви стали значно більшими. Ви стали голосом справедливості, захисниками правди, охоронцями надії. Кожна столиця, де ви працюєте, стала ще одним фронтом боротьби України за свободу. Дозвольте мені почати з найпростішого слова – дякую,

– сказав Міхай Попшой.

Після цих слів промову молдовського віцепрем'єра перервали гучні оплески. Відтак він продовжив зі слів вдячності не лише за те, що дипломати зробили для України, але й для Молдови. Попшой зауважив, що історія не дає змоги сусідам обирати час, у який їм судилося жити, але вона завжди залишає вибір, поруч з ким стояти.

"Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірній мужності свого народу та незламності Збройних Сил захистила значно більше, ніж власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину захищає не лише свою державу. Він захищає мир у всій Європі. Він також захищає мир у Молдові", – підкреслив віцепрем'єр.

Промова Міхая Попшоя українською: дивіться відео

На завершення він сказав, що сьогодні молдовські діти сплять спокійно, бо українські діти, військові, лікарі, рятувальники, а також звичайні люди – пережили жахіття, яких не мав зазнати жоден народ. А це є боргом, який не здатен повністю повернути ніякий сусід. Втім справжня дружба не вимірюється боргами, а тим, чи приходимо ми на допомогу тоді, коли це найбільше потрібно. Міхай Попшой додав, що його країна завжди намагалася бути поруч.

Саме у цьому зворушливому зверненні прозвучали головні слова про те, що Молдова зробила свій вибір – правильний вибір цивілізованого світу. Вона стала на бік України та допомагає їй боротися з російським ворогом.