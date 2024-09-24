Справа про 716 мільйонів збитків Укренерго: бізнесмена Кіпермана заочно судитимуть

САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направила до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена Михайла Кіпермана. Хоч конкретного імені вказано не було, однак йдеться саме про нього.

За версією обвинувачення, як пише САП, він організував схему із заволодіння електроенергією Укренерго на суму понад 716 мільйонів гривень і легалізації коштів.

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Бізнес-партнера Коломойського судитимуть заочно

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у справі завдання збитків Укренерго на суму 716 мільйонів гривень.

Повідомляється, що на початку вторгнення у 2022 році приватне товариство, яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від Укренерго.

Водночас воно перестало її закуповувати на інших сегментах у різних учасників ринку. Внаслідок цього стався дефіцит електроенергії, який призвів до необхідності компенсувати її обсяг уже коштом відбору значно дорожчої електричної енергії в Укренерго.

Як стверджує САП, розраховуватися за неї організатор та його посадові особи не збиралися. Попри те, що у приватної компанії була заборгованість перед ТОВ, керівник департаменту Укренерго, відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив.

Зокрема, гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, суму заборгованості, що утворилася перед Укренерго, не відшкодував. Тож правоохоронці наклали арешт на 721 мільйон гривень, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній.

Крім того, у рамках міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

До слова, разом із ним заочно судитимуть голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова. Водночас керівника приватної компанії "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевія-Лещенка судитимуть очно.