У боях на Харківщині загинув Михайло Баумкетнер: без батька залишились маленькі діти

У районі населеного пункту Широкий Яр, що у Харківській області, загинув український військовий Михайло Баумкетнер з Львівської області. Захисникові було всього-на-всього 32 роки.

Без батька, на жаль, залишилися син та донька. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бориславську міську раду.

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Що відомо про загиблого захисника

Баумкетнер Михайло Богданович народився 3 серпня 1992 року в селі Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області. Він навчався у місцевій школі, а згодом здобув освіту в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти та газу. До початку повномасштабної війни чоловік працював торговим агентом.

Завжди вирізнявся дружелюбністю, справедливістю, доброзичливістю та лідерськими якостями,

– йдеться у повідомленні.

До лав ЗСУ Михайла призвали у травні 2024 року. Згідно з оприлюдненою інформацією, до цього він також активно долучався до благодійних ініціатив, підтримував українську армію та надихав своїм прикладом інших. Його згадують як люблячого чоловіка, турботливого батька, сина та брата.

На жаль вже 13 грудня 2024 року Михайло загинув під час виконання спеціального бойового завдання в районі населеного пункту Широкий Яр у Харківській області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим Михайла. Вічна пам'ять Герою!

"Його серце завжди належало родині, а найважливішим для нього було щастя рідних. Його любов і підтримка були надійною опорою для близьких. У Захисника залишилися дружина, 7-річна донька та 4-річний син, мама, тато, сестра", – додають у раді.