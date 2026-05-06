ЗМІ розкрили ім'я експоліцейського, який може бути причетним до замаху на Стерненка

Слідчі вважають, що до замаху на Сергія Стерненка може бути причетний поліцейський. ЗМІ оприлюднили його прізвище, посилаючись на дані Нацполіції.

Про це повідомило "Слідство.Інфо".

Хто з поліцейських може бути причетний до замаху на Стерненка?

Його звільнили за результатами службового розслідування ще 21 липня 2025 року. Втім, чоловік хоче поновитися на службі, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

У відповідь на запит журналістів "Слідства.Інфо" у Національній поліції повідомили: поліцейського, який може бути причетним до "зливу" інформації щодо активіста Сергія Стерненка, звати Михайло Дронов. Він має звання підполковника й працював на посаді старшого інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції,

Михайло Дронов / Фото з сайту "Слідство.Інфо"

Слідчі вважають, що він передавав третім особам відомості з комплексної системи відеоспостереження "Безпечне місто".

Довідка. Експравоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. На такий же термін йому можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності. Його звинувачують у несанкціонованому втручанні в інформацію в комп'ютерних системах. Справу розглядає Солом'янський районний суд міста Києва, досудове розслідування вже завершили.

Що говорить сам Дронов?

Він не визнає провину.

Вони ж якесь слідство проводили. Вирішили, що це я. Управління патрульної поліції вирішило, що треба мене вигнати. Ніяких російських слідів у мене не знайшли. Я навіть не знав, хто такий Стерненко,

– пояснив він.

Колишній поліцейський також сказав, що не передавав жодної інформації та припустив, що хтось із колег заходив у систему під його іменем.

"Не знаю, може хтось під моїм паролем дивився. У нас у відділі 40 людей, а тільки 10 мають доступи. Всі користуються", – заявив Михайло Дронов.

Зверніть увагу! Це вже не перший замах на Стерненка. В 2025 році політолог Валентин Гладких говорив 24 Каналу, що такі замахи на українських активістів продовжаться – і навіть після війни. А тому потрібен комплексний підхід.

Коротко про замах на Стерненка

Інцидент стався понад рік тому, 1 травня. Це зробила жителька Києва Людмила Чемерська, вистріливши у волонтера з пістолета.

Співробітники СБУ затримали нападницю. Стерненко вижив, його прооперували. Жінка стверджує, що її обманули. Її куратор говорив, що працює в СБУ, а Стерненко зрадник та наводить удари по Києву, тож слід його вбити.

Утім, відомо що Чемерська виконувала й інші завдання росіян – фотографувала на замовлення ворога визначені машини та скидала інформацію про них, намагалася виготовити вибухівку.

На початку квітня 2026 року її справу передали до суду. Підозрюваній загрожує до 15 років ув'язнення.