Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров увійшов до рейтингу цифрових лідерів Європи Politico Tech 28. Він потрапив у шортлист та посів перше місце у категорії Rulebreakers або "Порушники правил".

До нового рейтингу Tech 28 відомого та впливового видання Politico увійшли 28 найважливіших персон цифрової галузі Європи. У цьому списку вже були: Даніель Ек (Spotify), Гелле Торнінг-Шмідт (Facebook), Патрік та Джон Коллісони (Stripe) та інші.

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Михайло Федоров – один з цифрових лідерів Європи

Зважаючи на цифровізацію нашої країни та значні заслуги Федорова у боротьбі з агресоркою Росією, український міністр потрапив до рейтингу недаремно.

Як пояснили у виданні, міністр цифрової трансформації України особливо проявив себе під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. У Politico, втім, як і у всьому світі, оцінили, що з перших днів вторгнення Федоров почав активно звертатися до керівників провідних світових компаній із закликами припинити співпрацю та розірвати усі зв'язки з агресоркою Росією.

"Він попросив Тіма Кука припинити продаж продукції Apple в Росії. Він закликав Ілона Маска звільнити супутники, щоб надати українцям доступ до інтернету. Він закликав Ріда Гастінгса відрізати Росію від Netflix", – написали автори рейтингу.

Також у виданні відзначили, що Федоров разом зі своєю командою найняли тисячі українських та іноземних кіберекспертів не лише для боротьби з кібератаками з боку Росії, а й для виявлення можливих вразливих місць Кремля та використання їх на користь України.

Показовим прикладом швидкого реагування Федорова на виклики воєнного часу у Politico назвали використання державного цифрового інструмента, себто застосунку "Дія", для передачі інформації та відстеження пересування ворожих військ.

Колишній директор з цифрового маркетингу перетворив своє міністерство в епіцентр цифрової війни проти Кремля,

– влучно зауважили у Politico.

Рівень впливу міністра цифрової трансформації України оцінили на 23 з 30, визначивши його "характеристики" так:

сила – 7 з 10,

бачення – 8 з 10,

охоплення – 8 з 10.

У Мінцифри, звичайно, вже відреагували на схвальну оцінку його очільника. "Продовжуємо цифровізувати Україну та наближати її до перемоги", – прокоментували там.

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