"Мого сина просто вб'ють": ФСБ шантажує відомого українського волонтера, він поїхав до Москви

Український волонтер і підприємець із Маріуполя Михайло Пуришев заявив, що представники ФСБ Росії шантажують його життям 18-річного сина, який живе в Росії. За словами чоловіка, росіяни вимагали від нього передавати інформацію про українські підрозділи в обмін на безпеку дитини.

Пуришев вирішив сам поїхати до Москви, сподіваючись, що таким чином зможе врятувати сина.

Що відомо про шантаж ФСБ?

Михайло Пуришев розповів, що з липня 2026 року отримав п'ять дзвінків від людей, які представлялися співробітниками російської ФСБ. Перший дзвінок надійшов із номера його 18-річного сина, який проживає на території Росії.

Під час розмов росіяни вимагали від волонтера передавати інформацію про позиції українських військових та фактично погодитися на співпрацю з російськими спецслужбами. Пуришев стверджує, що всі розмови записував, однак жодної інформації російській стороні не передав і відмовився від запропонованих грошей.

За словами волонтера, представники ФСБ поставили його перед вибором.

Вони запропонували мені "дружити". Є два варіанти: перший варіант – я дружу з ними, вони допомагають сину, сина не чіпають, в нього все добре, але я зраджую тут країну і тут своїх дітей, а другий варіант – я з ними не співпрацюю, і мого сина просто вб'ють,

– сказав чоловік.

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Пуришев зазначив, що не захотів погоджуватися на умови росіян і вирішив діяти інакше.

"Я вирішив, що є третій варіант для мене – це просто взяти і поїхати туди, і коли я буду вже в них, то вони можуть робити все, що завгодно, але мій син буде жити і надіюсь, що вони відчепляться від нього", – каже Пуришев.

За словами друзів Пуришева, чоловік має чотирьох дітей: двоє живуть в Україні, ще двоє – у Росії. Діти опинилися там ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки колишня дружина волонтера разом із матір'ю вивезла їх до Росії.

Він раніше намагався домогтися виїзду сина до Канади, де проживає його брат. Однак, за словами волонтера, необхідної згоди на виїзд отримати не вдалося.

Тепер, коли хлопцеві виповнилося 18 років, російські спецслужби, як стверджує Пуришев, почали використовувати його становище для тиску на батька.

В одній із розмов співрозмовник також натякав, що син може опинитися у російській армії.

Просто уявіть ситуацію – хлопці, яким ви зараз допомагаєте, однієї миті будуть стояти навпроти вашого сина в окопі,

– говорить волонтер.

Друзі волонтера повідомили, що Пуришев уже прибув до Москви. За їхніми словами, там на нього може чекати так звана "фільтрація" – допит російськими спецслужбами.

Вони зазначили, що намагалися переконати чоловіка не їхати до Росії, однак він ухвалив рішення самостійно. Друзі Пуришева також заявили, що ФСБ нібито вимагала від нього мовчати про ситуацію, тому публічність вони розглядають як один із небагатьох способів привернути увагу до становища волонтера та його сина.

Нагадаємо, Михайло Пуришев – підприємець і волонтер із Маріуполя. У березні 2022 року він шість разів заїжджав до блокадного Маріуполя, звідки евакуйовував людей до Запоріжжя. Загалом його команда допомогла вивезти понад тисячу людей.

Після цього Пуришев разом із волонтерами створював "Пункти Незламності" вздовж лінії фронту – від Куп'янська до Херсонщини, зокрема в Бахмуті, Авдіївці та Кураховому.

У 2024 році він взяв участь світовій прем'єрі українського документального фільму "Пісні землі, що повільно горить". Тоді вся команда стрічки вийшла у незвичайному вбранні, щоб привернути увагу до українських полонених, яких уклала Росія.

Рік тому він добровільно мобілізувався до Сил оборони України та служив командиром екіпажу БпЛА. Згодом Пуришев демобілізувався за станом здоров'я, оскільки переніс два інфаркти.