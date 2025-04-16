Із 2024 року вважався безвісти зниклим: Львівщина зустріла на щиті Михайла Рип'яка
- Михайла Рип'яка зі Львівщини вважали зниклим безвісти після бою на околиці Торецька у 2024 році.
- Його особу встановили після обміну тілами загиблих військових; бійця поховають у рідних Добрівлянах.
Після обміну тілами загиблих військових вдалося встановити особу ще одного українського захисника – Михайла Рип'яка зі Львівщини. Зниклим безвісти чоловік вважали після бою на околиці Торецька Бахмутського району Донецької області.
Йому було 28 років. Про це в понеділок, 14 квітня, повідомила Стрийська міська рада, передає 24 Канал.
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Що відомо про загиблого
Михайло народився в багатодітній сім'ї села Добрівляни Стрийської громади, навчався в Добрівлянській початковій школі та у Стрийській школі №1, а згодом у ПТУ №34.
Після мобілізації 1 травня 2024 року він пройшов військове навчання за кордоном і виконував бойові завдання в Донецькій області. Михайло – солдат, стрілець-номер обслуги десантно-штурмового відділення.
У загиблого залишилися мама, сестра та брат військовослужбовець, який зараз лікується після поранень.
Щиро співчуваємо близьким та рідним. Назавжди Герой! Вічна та світла пам‘ять!
– написали в Стрийській міській раді.
На щиті захисника зустріли 15 квітня, кортеж прямував через Стрий у Добрівляни, де з Михайлом прощатимуться 16 квітня о 13:00.
Нагадаємо, 26 лютого під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув молодший сержант Валентин Ємбрик з Івано-Франківщини. Хлопець грав у оркестрі "Rejouissance", а в січні 2023 року добровільно підписав контракт із ЗСУ.