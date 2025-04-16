Із 2024 року вважався безвісти зниклим: Львівщина зустріла на щиті Михайла Рип'яка

Після обміну тілами загиблих військових вдалося встановити особу ще одного українського захисника – Михайла Рип'яка зі Львівщини. Зниклим безвісти чоловік вважали після бою на околиці Торецька Бахмутського району Донецької області.

Йому було 28 років. Про це в понеділок, 14 квітня, повідомила Стрийська міська рада, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблого

Михайло народився в багатодітній сім'ї села Добрівляни Стрийської громади, навчався в Добрівлянській початковій школі та у Стрийській школі №1, а згодом у ПТУ №34.

Після мобілізації 1 травня 2024 року він пройшов військове навчання за кордоном і виконував бойові завдання в Донецькій області. Михайло – солдат, стрілець-номер обслуги десантно-штурмового відділення.

У загиблого залишилися мама, сестра та брат військовослужбовець, який зараз лікується після поранень.

Щиро співчуваємо близьким та рідним. Назавжди Герой! Вічна та світла пам‘ять!

– написали в Стрийській міській раді.

На щиті захисника зустріли 15 квітня, кортеж прямував через Стрий у Добрівляни, де з Михайлом прощатимуться 16 квітня о 13:00.

Нагадаємо, 26 лютого під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув молодший сержант Валентин Ємбрик з Івано-Франківщини. Хлопець грав у оркестрі "Rejouissance", а в січні 2023 року добровільно підписав контракт із ЗСУ.