Професора Василенка можуть звільнити: на жарт про "голодних українок" відреагував ректор КНУ

Професор КНУ втрапив у гучний скандал через невдалий сексистський жарт про "голодних українок". Ректор відреагував на його висловлювання.

Скандального професора Інституту журналістики Микиту Василенка звільнити із навчального закладу. Про це пише 24 Канал із посиланням на ректора КНУ Володимир Бугров в ефірі Суспільного.

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Професор може отримати другу догану

Ректор засудив висловлювання Василенка, проте звернув увагу, що він "давав інтерв'ю в особистий час".

Також він вже звернувся до комісії з питання етики. Засідання відбудеться орієнтовно 26 грудня. Там нададуть оцінку поведінки професора.

Якщо комісія буде вважати, що поведінка викладача є невідповідною, то він отримає догану. Вона стане вже другою, тож, відповідно до Кодексу законів про працю, його звільнять. За словами ректора, контракт можуть розірвати через кілька днів після такого рішення.

Доктор філології Василенко в нещодавньому інтерв'ю для YouTube-каналу Олександра Шелеста відзначився сексистськими заявами. Зокрема, він заявив, що іноземні миротворці нібито "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні,

Як стверджують студенти, Василенко систематично виступав на проросійських майданчиках і займався просуванням ворожих наративів.