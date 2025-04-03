Азаров балотується до російської академії наук, хоча має нульовий коефіцієнт Гірша

Колишній прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров вирішив балотуватися до російської академії наук. Проте його наукові досягнення викликають великі питання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс T-Invariant.

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Чи є в Азарова наукові публікації

Відомо, що раніше Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, однак у 2022 році був виключений із її складу. Тепер він має намір балотуватися до російської академії наук за напрямком "гірничих наук".

За результатами дослідження наукометричних показників кандидатів, проведеного ресурсом, стало відомо, що Азаров узагалі не має жодних наукових публікацій.

Також відсутня інформація про Азарова в базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

Нагадаємо, що після Революції Гідності Азаров виїхав з України і наразі перебуває у Росії. Він перебуває у розшуку СБУ з 2014 року.

Нагадаємо, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Азарова. Також тоді було введено обмеження проти багатьох інших зрадників та колаборантів.