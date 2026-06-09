У Верховній Раді з'явиться новий депутат: хто він і чому його добре знають українці

Центральна виборча комісія зареєструвала політолога та політичного консультанта Миколу Давидюка народним депутатом України від партії "Голос". Відповідне рішення ухвалили під час засідання ЦВК 9 червня після розгляду поданих ним документів.

Повноваження парламентаря Давидюк набуде після складення присяги у Верховній Раді. Про це пише пресслужба ЦВК.

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Хто такий Микола Давидюк та чому він стає депутатом?

Микола Давидюк був обраний до Верховної Ради ще на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Голос". У виборчому списку політичної сили він перебував під номером 27.

Втім, фактично розпочинати виконання депутатських обов'язків він зможе лише після складення присяги народного депутата у сесійній залі парламенту. Саме з цього моменту він офіційно отримає всі права та повноваження члена Верховної Ради.

Микола Давидюк є відомим українським політологом, політичним консультантом та аналітиком. Він народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області. Вищу освіту здобув в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Також проходив стажування у Гарвардському університеті.

Політичною аналітикою Давидюк займається понад півтора десятиліття. Свою кар'єру він розпочав під час місцевих виборів у Києві у 2006 році, а згодом працював аналітиком у Комітеті виборців України.

У 2011 році він очолив аналітичний центр "Політика" та став ініціатором створення "Форуму нових політичних лідерів". З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем Організації з безпеки та співробітництва в Європі та брав участь у моніторингу виборчих процесів у Грузії, Іспанії та Киргизстані.

У 2019 році він став співзасновником суспільно-політичного руху "Дій з нами" разом із Мустафою Найємом. Того ж року працював політтехнологом партії "Голос" і був включений до її виборчого списку на парламентських виборах.

Протягом останніх років Микола Давидюк залишався одним із найбільш впізнаваних українських політичних експертів, регулярно коментуючи внутрішньополітичні процеси, міжнародні відносини та перебіг російсько-української війни.

Хто ще нещодавно приєднався до Верховної Ради?

У Верховній Раді незабаром з’явиться нова народна депутатка від партії "Слуга Народу". Центральна виборча комісія зареєструвала Олену Київець, яка була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку політичної сили.

Вона замінить Дар’ю Володіну, яка достроково склала депутатські повноваження. Відповідне рішення ЦВК ухвалила після розгляду заяви та необхідних документів кандидатки.

Олену Київець було обрано на парламентських виборах 2019 року за загальнодержавним багатомандатним округом від партії "Слуга Народу", де вона перебувала під номером 161 у списку. Повноваження народної депутатки вона набуде після складення присяги у Верховній Раді України.

Відомо, що Київець народилася у 1977 році, проживає в Києві та є професоркою кафедри міжнародного та європейського права. Також вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та не має судимостей.