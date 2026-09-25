"Жив як вікінг": у Києві попрощалися колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком

У Києві відбулася церемонія прощання з громадським діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком. 62-річний військовослужбовець загинув 19 вересня на фронті.

Як повідомляє Суспільне, віддати шану полеглому захиснику прийшли його побратими, друзі, колишні політв'язні Росії та однокласники. Прощання зібрало людей, які знали діяча на різних етапах його життя.

Прощання та петиція про звання Героя України

Журналістка Наталія Чангулі, яка багато років знала Карпюка, відзначила його непохитну рішучість боронити Україну. За її словами, попри вік, перенесені війни та російське ув'язнення, він прагнув захищати батьківщину на передовій.

Настрої в нього були бойові. Він дуже хотів тільки воювати. Жив як вікінг і загинув як вікінг,

– розповіла Чангулі.

Вона також уточнила, що Карпюк поліг у бою разом із двома побратимами зі своєї групи у бою на Запорізькому напрямку.

Миколу Карпюка провели в останню путь / Суспільне

Журналісти поспілкувались й з його однокласником та односельцем Анатолієм. Разом вони родом з Великого Житина, що на Рівненщині. Чоловік пригадав, що востаннє спілкувався з Карпюком у липні, коли той планував приїхати та упорядкувати могилу діда.

Каже до мене: "У мене є ще одна справа, я її вирішу тут, у Києві, і приїду обов'язково". І так сталося, що не приїхав,

– пригадав Анатолій.

Серед присутніх був і колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко. Познайомився він з Карпюком після звільнення з полону у 2019 році. Вони підтримували зв'язок протягом усіх наступних років.

Сущенко разом з іншими колишніми політв'язнями ініціював петицію про надання Миколі Карпюку звання Героя України посмертно. Відповідне звернення вже оприлюднили на сайті президента України.

Що відомо про Миколу Карпюка?

Микола Карпюк був співзасновником Української Національної Асамблеї – Українська Народна Самооборона (УНА-УНСО). Він брав участь у кампанії "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2014 році Карпюка викрали російські спецслужби. Російський суд засудив його до 22,5 року ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Політв'язня Кремля понад п'ять років утримували у полоні, де він зазнав катувань.

У вересні 2019 року український діяч повернувся до України в межах обміну полоненими. Надалі він займався громадською діяльністю, а після початку повномасштабного вторгнення знову долучився до лав ЗСУ.